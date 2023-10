Cosenza piange Eduardo Tarsia, fondatore dell’Officina delle Arti

Cosenza piange la scomparsa di Eduardo Tarsia, noto in città per aver fondato l’Officina delle Arti, un teatro nella sede di una vecchia e ormai in disuso centrale elettrica. Quel sogno Eduardo Tarsia lo aveva realizzato insieme ad alcuni amici il 13 giugno del 2010. Lo straordinario luogo d’incontro di decine di artisti nazionali e internazionali, la palestra per attori e registi calabresi, lo spazio usato da musicisti di talento del jazz contemporaneo.

Lottò per salvare il suo amato teatro, dopo la chiusura forzata determinata dalla pandemia da Covid, e fu costretto a chiudere a causa di mancanza di risorse economiche.

“Noi non abbiamo mai chiesto fondi dalle istituzioni» spiegava il fondatore del teatro in un’intervista «ma occasioni. Mi spiego meglio: avremmo voluto che il nostro teatro venisse utilizzato per organizzare manifestazioni, presentazioni di libri, iniziative culturali e invece… niente. Non è accaduto nulla di tuto questo!”.