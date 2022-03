Covid Calabria: nuovi positivi in diminuzione ma non nel cosentino. Ancora 6 vittime

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.304.965 (+10.057).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 219.372 (+1.566) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.378 (54 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.319 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.436 (24.208 guariti, 228 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 12.932 (96 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.832 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.811 (33.913 guariti, 898 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.236 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.094 (18.910 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.766 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.668 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79.526 (78.895 guariti, 631 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.624 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.615 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.743 (13.590 guariti, 153 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica “Oggi si registrano 543 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 542 unità anziché di 543 unità in quanto un paziente è stato trasferito dalla T.I. AO CS alla T.I. AOMD. Inoltre comunica 4 nuovi casi nel setting fuori regione”.

L’Asp di Catanzaro comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 4 nel setting fuori regione.

BOLLETTINO 2 MARZO

Tamponi effettuati 2.304.965 (+10.057). Tamponi positivi: 15,57%

Casi Totali: 219.372 (+1.566)

Catanzaro 28.814 (+53)

Cosenza 47.743 (+538)

Crotone 22.330 (+159)

Reggio Calabria 92.292 (+772)

Vibo Valentia 26.367 (+36)

Altra Regione o Stato Estero 1.826 (+8)

Guariti: 171.102 (+2.249)

Catanzaro 24.208 (+295)

Cosenza 33.913 (+541)

Crotone 18.910 (+132)

Reggio Calabria 78.895 (+1234)

Vibo Valentia 13.590 (+44)

Altra Regione o Stato Estero 1.586 (+3)

Deceduti: 2.106 (+6)

Catanzaro 228 (+1)

Cosenza 898 (+2)

Crotone 184 (0)

Reggio Calabria 631 (+1)

Vibo Valentia 153 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 46.164 (-689)

Catanzaro 4.378 (-243)

Cosenza 12.932 (-5)

Crotone 3.236 (+27)

Reggio Calabria 12.766 (-463)

Vibo Valentia 12.624 (-10)

Altra Regione o Stato Estero 228 (+5)

– In Isolamento: 45.870 (-682)

Catanzaro 4.319 (-234)

Cosenza 12.832 (-8)

Crotone 3.209 (+25)

Reggio Calabria 12.668 (-460)

Vibo Valentia 12.615 (-10)

Altra Regione o Stato Estero 227 (+5)

– In Reparto: 277 (-7)

Catanzaro 54 (-11)

Cosenza 96 (+5)

Crotone 27 (+2)

Reggio Calabria 90 (-3)

Vibo Valentia 9 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 17 (0)

Catanzaro 5 (+2)

Cosenza 4 (-2)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 8 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)