Covid Calabria: oggi stabili i nuovi positivi. Diminuiscono i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2200454 (+9.462).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 202216 (+1.589) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5883 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5800 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21562 (21344 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11495 (121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11368 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33324 (32454 guariti, 870 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3065 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3037 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17365 (17189 guariti, 176 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14642 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 68763 (68151 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13423 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13406 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10916 (10767 guariti, 149 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio”.

L’Asp di Crotone comunica: “Dei 245 casi confermati in data odierna 2 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori regione”.

BOLLETTINO 19 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.200.454 (+9.462). Tasso di positività al 16,79%

Casi Totali: 202.216 (+1.589)

Catanzaro 27.445 (+120)

Cosenza 44.819 (+166)

Crotone 20.430 (+243)

Reggio Calabria 83.405 (+1022)

Vibo Valentia 24.339 (+33)

Altra Regione o Stato Estero 1.778 (+5)

Guariti: 151.483 (+636)

Catanzaro 21.344 (+207)

Cosenza 32.454 (+140)

Crotone 17.189 (+185)

Reggio Calabria 68.151 (+7)

Vibo Valentia 10.767 (+97)

Altra Regione o Stato Estero 1.578 (0)

Deceduti: 2.035 (+4)

Catanzaro 218 (0)

Cosenza 870 (+3)

Crotone 176 (0)

Reggio Calabria 612 (+1)

Vibo Valentia 149 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 48.698 (+949)

Catanzaro 5.883 (-87)

Cosenza 11.495 (+23)

Crotone 3.065 (+58)

Reggio Calabria 14.642 (+1014)

Vibo Valentia 13.423 (-64)

Altra Regione o Stato Estero 190 (+5)

– In Isolamento: 48.343 (+968)

Catanzaro 5.800 (-87)

Cosenza 11.368 (+33)

Crotone 3.037 (+57)

Reggio Calabria 14.546 (+1023)

Vibo Valentia 13.406 (-63)

Altra Regione o Stato Estero 186 (+5)

– In Reparto: 332 (-18)

Catanzaro 75 (0)

Cosenza 121 (-9)

Crotone 28 (+1)

Reggio Calabria 87 (-9)

Vibo Valentia 17 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 4 (0)

– In Rianimazione: 23 (-1)

Catanzaro 8 (0)

Cosenza 6 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 9 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)