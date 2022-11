Covid in Calabria: +223 nuovi positivi e una vittima. Crescono i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 582042 (+223) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3916653 (+1.565).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1898 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1872 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97893 (97507 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3701 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 167689 (166351 guariti, 1338 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 279 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 272 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56661 (56393 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1649 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194803 (193937 guariti, 866 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 432 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 425 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49884 (49695 guariti, 189 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 33 POSITIVI DI CUI 2 FUORI REGIONE.

L’Asp di Cosenza comunica “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 2 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.916.653 (+1.565). PERCENTUALE DEI TAMPONI POSITIVI: 14,25%

Casi Totali: 582.042 (+223)

Catanzaro 99.791 (+31)

Cosenza 171.390 (+124)

Crotone 56.940 (0)

Reggio Calabria 196.452 (+55)

Vibo Valentia 50.316 (+9)

Altra Regione o Stato Estero 7.153 (+4)

Guariti: 570.768 (+356)

Catanzaro 97.507 (+60)

Cosenza 166.351 (+14)

Crotone 56.393 (+32)

Reggio Calabria 193.937 (+195)

Vibo Valentia 49.695 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 6.885 (0)

Deceduti: 3.066 (+1)

Catanzaro 386 (0)

Cosenza 1.338 (0)

Crotone 268 (0)

Reggio Calabria 866 (+1)

Vibo Valentia 189 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 8.208 (-134)

Catanzaro 1.898 (-29)

Cosenza 3.701 (+110)

Crotone 279 (-32)

Reggio Calabria 1.649 (-141)

Vibo Valentia 432 (-46)

Altra Regione o Stato Estero 249 (+4)

– In Isolamento: 8.072 (-140)

Catanzaro 1.872 (-27)

Cosenza 3.633 (+100)

Crotone 272 (-32)

Reggio Calabria 1.623 (-140)

Vibo Valentia 425 (-45)

Altra Regione o Stato Estero 247 (+4)

– In Reparto: 130 (+6)

Catanzaro 21 (-2)

Cosenza 68 (+10)

Crotone 7 (0)

Reggio Calabria 25 (-1)

Vibo Valentia 7 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 6 (0)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)