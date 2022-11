Covid in Calabria: 240 nuovi casi, la maggior parte nel cosentino. Risalgono i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 581012 (+240) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3910440 (+1.865).

BOLLETTINO 31 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.910.440 (+1.865). Percentuale dei tamponi positivi: 12,87%

Casi Totali: 581.012 (+240)

Catanzaro 99.548 (+46)

Cosenza 170.935 (+131)

Crotone 56.895 (0)

Reggio Calabria 196.235 (+60)

Vibo Valentia 50.259 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 7.140 (+2)

Guariti: 569.029 (+472)

Catanzaro 97.113 (+35)

Cosenza 165.655 (+46)

Crotone 56.285 (+42)

Reggio Calabria 193.549 (+290)

Vibo Valentia 49.553 (+59)

Altra Regione o Stato Estero 6.874 (0)

Deceduti: 3.063 (+2)

Catanzaro 386 (0)

Cosenza 1.337 (0)

Crotone 268 (0)

Reggio Calabria 865 (+2)

Vibo Valentia 188 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 8.920 (-234)

Catanzaro 2.049 (+11)

Cosenza 3.943 (+85)

Crotone 342 (-42)

Reggio Calabria 1.821 (-232)

Vibo Valentia 518 (-58)

Altra Regione o Stato Estero 247 (+2)

– In Isolamento: 8.786 (-239)

Catanzaro 2.022 (+6)

Cosenza 3.878 (+83)

Crotone 334 (-41)

Reggio Calabria 1.796 (-231)

Vibo Valentia 510 (-58)

Altra Regione o Stato Estero 246 (+2)

– In Reparto: 128 (+5)

Catanzaro 22 (+4)

Cosenza 65 (+2)

Crotone 8 (-1)

Reggio Calabria 24 (0)

Vibo Valentia 8 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 6 (0)

Catanzaro 5 (+1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)