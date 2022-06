Covid in Calabria: +447 casi e pochi guariti rispetto a ieri. 4 i decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3190398 (+2.354).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 402052 (+447) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3519 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3479 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59890 (59569 guariti, 321 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22928 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22882 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83933 (82814 guariti, 1119 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 695 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 688 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41193 (40960 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2750 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2709 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144235 (143447 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 736 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39408 (39234 guariti, 174 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 20 GIUGNO 2022

Tamponi effettuati 3.190.398 (+2.354). Percentuale dei tamponi positivi: 18,99%

Casi Totali: 402.052 (+447)

Catanzaro 63.409 (+57)

Cosenza 106.861 (+218)

Crotone 41.888 (+70)

Reggio Calabria 146.985 (+93)

Vibo Valentia 40.144 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 2.765 (+2)

Guariti: 368.088 (+237)

Catanzaro 59.569 (+72)

Cosenza 82.814 (+4)

Crotone 40.960 (+55)

Reggio Calabria 143.447 (+69)

Vibo Valentia 39.234 (+35)

Altra Regione o Stato Estero 2.064 (+2)

Deceduti: 2.648 (+4)

Catanzaro 321 (+2)

Cosenza 1.119 (+1)

Crotone 233 (0)

Reggio Calabria 788 (0)

Vibo Valentia 174 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 31.316 (+206)

Catanzaro 3.519 (-17)

Cosenza 22.928 (+213)

Crotone 695 (+15)

Reggio Calabria 2.750 (+24)

Vibo Valentia 736 (-29)

Altra Regione o Stato Estero 688 (0)

– In Isolamento: 31.175 (+211)

Catanzaro 3.479 (-15)

Cosenza 22.882 (+218)

Crotone 688 (+15)

Reggio Calabria 2.709 (+23)

Vibo Valentia 729 (-30)

Altra Regione o Stato Estero 688 (0)

– In Reparto: 134 (-5)

Catanzaro 37 (-1)

Cosenza 44 (-5)

Crotone 7 (0)

Reggio Calabria 39 (0)

Vibo Valentia 7 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 7 (0)

Catanzaro 3 (-1)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)