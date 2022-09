Covid in Calabria: 814 nuovi casi. Scendono i ricoveri ma risale il tasso di positività

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3725445 (+4.919).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 547635 (+814) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

L’ASP di Catanzaro comunica: “oggi 196 positivi di cui 5 fuori regione”. L’ASP di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 281 nuovi casi; Il numero totale dei casi è incrementato di 280 unità e non di 281, in quanto 1 caso è stato eliminato perché risultato doppio. Nel setting fuori regione si registrano 13 nuovi casi”.

BOLLETTINO 13 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.725.445 (+4.919). Tasso di positività al 16,55%

Casi Totali: 547.635 (+814)

Catanzaro 93.158 (+191)

Cosenza 155.663 (+267)

Crotone 54.816 (+66)

Reggio Calabria 188.919 (+211)

Vibo Valentia 48.253 (+61)

Altra Regione o Stato Estero 6.826 (+18)

Guariti: 499.718 (+2.030)

Catanzaro 90.249 (+274)

Cosenza 118.928 (+1300)

Crotone 53.987 (+96)

Reggio Calabria 185.161 (+137)

Vibo Valentia 46.999 (+156)

Altra Regione o Stato Estero 4.394 (+67)

Deceduti: 2.974 (+1)

Catanzaro 375 (0)

Cosenza 1.285 (+1)

Crotone 258 (0)

Reggio Calabria 854 (0)

Vibo Valentia 184 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 44.943 (-1.217)

Catanzaro 2.534 (-83)

Cosenza 35.450 (-1034)

Crotone 571 (-30)

Reggio Calabria 2.904 (+74)

Vibo Valentia 1.070 (-95)

Altra Regione o Stato Estero 2.414 (-49)

– In Isolamento: 44.801 (-1.206)

Catanzaro 2.502 (-79)

Cosenza 35.391 (-1036)

Crotone 551 (-30)

Reggio Calabria 2.886 (+80)

Vibo Valentia 1.059 (-91)

Altra Regione o Stato Estero 2.412 (-50)

– In Reparto: 138 (-10)

Catanzaro 28 (-3)

Cosenza 59 (+2)

Crotone 20 (0)

Reggio Calabria 18 (-6)

Vibo Valentia 11 (-4)

Altra Regione o Stato Estero 2 (+1)

– In Rianimazione: 4 (-1)

Catanzaro 4 (-1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)