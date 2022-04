Covid in Calabria: altri 1500 casi e 4 decessi, il bollettino di Pasqua

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.832.280 (+7.669).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 332.807 (+1.494) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

BOLLETTINO 17 APRILE 2022

Tamponi effettuati 2.832.280 (+7.669). Tasso di positività al 19,48%

Casi Totali: 332.807 (+1.494)

Catanzaro 47.086 (+416)

Cosenza 82.930 (+491)

Crotone 33.918 (+3)

Reggio Calabria 129.863 (+448)

Vibo Valentia 36.729 (+128)

Altra Regione o Stato Estero 2.281 (+8)

Guariti: 247.121 (+2.369)

Catanzaro 39.709 (+510)

Cosenza 39.906 (+8)

Crotone 30.021 (+884)

Reggio Calabria 117.416 (+937)

Vibo Valentia 18.380 (+30)

Altra Regione o Stato Estero 1.689 (0)

Deceduti: 2.426 (+4)

Catanzaro 271 (+1)

Cosenza 1.030 (+1)

Crotone 214 (+1)

Reggio Calabria 734 (+1)

Vibo Valentia 164 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 83.260 (-879)

Catanzaro 7.106 (-95)

Cosenza 41.994 (+482)

Crotone 3.683 (-882)

Reggio Calabria 11.713 (-490)

Vibo Valentia 18.185 (+98)

Altra Regione o Stato Estero 579 (+8)

– In Isolamento: 82.949 (-860)

Catanzaro 7.016 (-89)

Cosenza 41.897 (+490)

Crotone 3.673 (-881)

Reggio Calabria 11.616 (-486)

Vibo Valentia 18.168 (+98)

Altra Regione o Stato Estero 579 (+8)

– In Reparto: 294 (-21)

Catanzaro 82 (-6)

Cosenza 91 (-9)

Crotone 10 (-1)

Reggio Calabria 94 (-5)

Vibo Valentia 17 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 17 (+2)

Catanzaro 8 (0)

Cosenza 6 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)