Covid in Calabria: ancora troppi casi e alto tasso di positività (31%)

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3236229 (+6084).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 414650 (+1.893) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4239 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61793 (61467 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 25073 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86451 (85319 guariti, 1132 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1035 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41715 (41479 guariti, 236 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5569 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5528 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145285 (144495 guariti, 790 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 849 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39691 (39517 guariti, 174 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica: “OGGI 373 POSITIVI DI CUI 5 FUORI REGIONE ( 1 IN T.I.)”.L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 8 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 29 GIUGNO 2022

Tamponi effettuati 3.236.229 (+6.084). Tasso di positività al 31,11%

Casi Totali: 414.650 (+1.893)

Catanzaro 66.032 (+368)

Cosenza 111.524 (+698)

Crotone 42.766 (+131)

Reggio Calabria 150.854 (+578)

Vibo Valentia 40.540 (+105)

Altra Regione o Stato Estero 2.934 (+13)

Guariti: 374.403 (+955)

Catanzaro 61.467 (+226)

Cosenza 85.319 (+502)

Crotone 41.479 (+60)

Reggio Calabria 144.495 (+137)

Vibo Valentia 39.517 (+22)

Altra Regione o Stato Estero 2.126 (+8)

Deceduti: 2.671 (+1)

Catanzaro 326 (0)

Cosenza 1.132 (+1)

Crotone 236 (0)

Reggio Calabria 790 (0)

Vibo Valentia 174 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 37.576 (+937)

Catanzaro 4.239 (+142)

Cosenza 25.073 (+195)

Crotone 1.051 (+71)

Reggio Calabria 5.569 (+441)

Vibo Valentia 849 (+83)

Altra Regione o Stato Estero 795 (+5)

– In Isolamento: 37.384 (+930)

Catanzaro 4.181 (+143)

Cosenza 25.009 (+187)

Crotone 1.035 (+70)

Reggio Calabria 5.528 (+443)

Vibo Valentia 838 (+83)

Altra Regione o Stato Estero 793 (+4)

– In Reparto: 184 (+5)

Catanzaro 54 (-2)

Cosenza 64 (+8)

Crotone 16 (+1)

Reggio Calabria 38 (-2)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 8 (+2)

Catanzaro 4 (+1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (+1)