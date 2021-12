Covid in Calabria, ancora un bollettino da record: oltre 1600 nuovi casi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.647.785 (+8.263).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 109.693 (+1.604) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.913 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.676 (12.501 guariti, 175 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.015 (95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.911 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.273 (28.549 guariti, 724 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 779 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.487 (9360 guariti, 127 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5513 (126 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.443 (33.984 guariti, 459 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.194 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.805 (7.690 guariti, 115 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 217 nuovi soggetti positivi di cui 14 residenti fuori regione.L’Asp di Vibo Valentia comunica 457 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

BOLLETTINO 30 DICEMBRE

Tamponi effettuati 1.647.785 (+8.263), percentuale di tamponi positivi al 19,41%

Casi Totali: 109.693 (+1.604)

Catanzaro 14.589 (+203)

Cosenza 33.288 (+218)

Crotone 10.266 (+143)

Reggio Calabria 39.956 (+369)

Vibo Valentia 9.999 (+647)

Altra Regione o Stato Estero 1.595 (+24)

Guariti: 93.506 (+332)

Catanzaro 12.501 (+90)

Cosenza 28.549 (+16)

Crotone 9.360 (+57)

Reggio Calabria 33.984 (+137)

Vibo Valentia 7.690 (+32)

Altra Regione o Stato Estero 1.422 (0)

Deceduti: 1.610 (+9)

Catanzaro 175 (0)

Cosenza 724 (+5)

Crotone 127 (+1)

Reggio Calabria 459 (+2)

Vibo Valentia 115 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 14.577 (+1.263)

Catanzaro 1.913 (+113)

Cosenza 4.015 (+197)

Crotone 779 (+85)

Reggio Calabria 5.513 (+230)

Vibo Valentia 2.194 (+614)

Altra Regione o Stato Estero 163 (+24)

– In Isolamento: 14.244 (+1.271)

Catanzaro 1.856 (+113)

Cosenza 3.911 (+198)

Crotone 753 (+81)

Reggio Calabria 5.377 (+229)

Vibo Valentia 2.184 (+626)

Altra Regione o Stato Estero 163 (+24)

– In Reparto: 305 (-8)

Catanzaro 48 (+1)

Cosenza 95 (-1)

Crotone 26 (+4)

Reggio Calabria 126 (0)

Vibo Valentia 10 (-12)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 28 (0)

Catanzaro 9 (-1)

Cosenza 9 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 10 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)