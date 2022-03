Covid: in Calabria casi in lieve diminuzione ma crescono ancora ricoveri e morti (+11)

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2645484 (+13.067).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 293641 (+2.851) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6251 (81 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32005 (31756 guariti, 249 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 32468 (140 in reparto, 5 in terapia intensiva, 32323 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38885 (37904 guariti, 981 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 5024 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5001 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25377 (25177 guariti, 200 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14082 (115 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13962 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 104042 (103347 guariti, 695 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16451 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16909 (16750 guariti, 159 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio e 1 in T.I.

L’Asp di Crotone comunica che nel setting fuori regione si registra 1 soggetto positivo a domicilio.

BOLLETTINO 30 MARZO

Tamponi effettuati 2.645.484 (+13.067). Percentuale dei tamponi positivi: 21,82%

Casi Totali: 293.641 (+2.851)

Catanzaro 38.256 (+353)

Cosenza 71.353 (+906)

Crotone 30.401 (+298)

Reggio Calabria 118.124 (+981)

Vibo Valentia 33.360 (+302)

Altra Regione o Stato Estero 2.147 (+11)

Guariti: 216.560 (+2.234)

Catanzaro 31.756 (+356)

Cosenza 37.904 (+141)

Crotone 25.177 (+501)

Reggio Calabria 103.347 (+1165)

Vibo Valentia 16.750 (+70)

Altra Regione o Stato Estero 1.626 (+1)

Deceduti: 2.296 (+11)

Catanzaro 249 (+1)

Cosenza 981 (+3)

Crotone 200 (+2)

Reggio Calabria 695 (+5)

Vibo Valentia 159 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 74.785 (+606)

Catanzaro 6.251 (-4)

Cosenza 32.468 (+762)

Crotone 5.024 (-205)

Reggio Calabria 14.082 (-189)

Vibo Valentia 16.451 (+232)

Altra Regione o Stato Estero 509 (+10)

– In Isolamento: 74.382 (+602)

Catanzaro 6.157 (-3)

Cosenza 32.323 (+757)

Crotone 5.001 (-203)

Reggio Calabria 13.962 (-188)

Vibo Valentia 16.431 (+229)

Altra Regione o Stato Estero 508 (+10)

– In Reparto: 379 (+1)

Catanzaro 81 (-2)

Cosenza 140 (+5)

Crotone 23 (-2)

Reggio Calabria 115 (-2)

Vibo Valentia 20 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 0 (-1)

– In Rianimazione: 24 (+3)

Catanzaro 13 (+1)

Cosenza 5 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 5 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (+1)