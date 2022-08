Covid in Calabria: i casi aumentano ancora (+2408), i 5 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.629.123 (+8.589).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 528.309 (+2.408) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

L’ASP di Catanzaro comunica 573 nuovi soggetti positivi di cui 34 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 761 nuovi soggetti positivi di cui 78 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 707 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Si precisa che nel bollettino del 21 agosto 2022, per un mero errore di trascrizione, è stata riportata una variazione dei tamponi effettuati non esatta. Il dato corretto della variazione è 4.093 anziché 922.016.

BOLLETTINO23 AGOSTO 2022

Tamponi effettuati 3.629.123 (+8.589). Percentuale dei tamponi positivi: 28,04%

Casi Totali: 528.309 (+2.408)

Catanzaro 89.104 (+539)

Cosenza 149.659 (+683)

Crotone 52.755 (+198)

Reggio Calabria 184.271 (+706)

Vibo Valentia 46.233 (+169)

Altra Regione o Stato Estero 6.287 (+113)

Guariti: 456.167 (+1.584)

Catanzaro 84.573 (+454)

Cosenza 96.009 (+344)

Crotone 50.285 (+164)

Reggio Calabria 178.321 (+573)

Vibo Valentia 43.871 (0)

Altra Regione o Stato Estero 3.108 (+49)

Deceduti: 2.922 (+5)

Catanzaro 369 (0)

Cosenza 1.264 (+5)

Crotone 255 (0)

Reggio Calabria 840 (0)

Vibo Valentia 179 (0)

Altra Regione o Stato Estero 15 (0)

Attualmente Positivi: 69.220 (+819)

Catanzaro 4.162 (+85)

Cosenza 52.386 (+334)

Crotone 2.215 (+34)

Reggio Calabria 5.110 (+133)

Vibo Valentia 2.183 (+169)

Altra Regione o Stato Estero 3.164 (+64)

– In Isolamento: 69.024 (+826)

Catanzaro 4.107 (+84)

Cosenza 52.326 (+343)

Crotone 2.196 (+33)

Reggio Calabria 5.069 (+131)

Vibo Valentia 2.169 (+170)

Altra Regione o Stato Estero 3.157 (+65)

– In Reparto: 186 (-6)

Catanzaro 49 (+1)

Cosenza 58 (-9)

Crotone 19 (+1)

Reggio Calabria 41 (+2)

Vibo Valentia 14 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 5 (0)

– In Rianimazione: 10 (-1)

Catanzaro 6 (0)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (-1)