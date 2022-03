Covid: in Calabria il virus non arretra: +1.819 nuovi casi e 7 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.326.126 (+10.463).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 222.996 (+1.819) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.118 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.992 (24.762 guariti, 230 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 13.694 (91 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13.598 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.280 (34.377 guariti, 903 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.260 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.424 (19.240 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.041 (91 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11.943 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81.557 (80.922 guariti, 635 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.715 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.079 (13.926 guariti, 153 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 649 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.

BOLLETTINO 4MARZO

Tamponi effettuati 2.326.126 (+10.463). Tasso di positività al 17,39%

Casi Totali: 222.996 (+1.819)

Catanzaro 29.110 (+155)

Cosenza 48.974 (+642)

Crotone 22.684 (+193)

Reggio Calabria 93.598 (+614)

Vibo Valentia 26.794 (+208)

Altra Regione o Stato Estero 1.836 (+7)

Guariti: 174.816 (+2.019)

Catanzaro 24.762 (+228)

Cosenza 34.377 (+282)

Crotone 19.240 (+117)

Reggio Calabria 80.922 (+1152)

Vibo Valentia 13.926 (+238)

Altra Regione o Stato Estero 1.589 (+2)

Deceduti: 2.117 (+7)

Catanzaro 230 (+1)

Cosenza 903 (+5)

Crotone 184 (0)

Reggio Calabria 635 (+1)

Vibo Valentia 153 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 46.063 (-207)

Catanzaro 4.118 (-74)

Cosenza 13.694 (+355)

Crotone 3.260 (+76)

Reggio Calabria 12.041 (-539)

Vibo Valentia 12.715 (-30)

Altra Regione o Stato Estero 235 (+5)

– In Isolamento: 45.773 (-208)

Catanzaro 4.062 (-77)

Cosenza 13.598 (+356)

Crotone 3.231 (+77)

Reggio Calabria 11.943 (-539)

Vibo Valentia 12.704 (-30)

Altra Regione o Stato Estero 235 (+5)

– In Reparto: 272 (0)

Catanzaro 50 (+2)

Cosenza 91 (-2)

Crotone 29 (-1)

Reggio Calabria 91 (+1)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 18 (+1)

Catanzaro 6 (+1)

Cosenza 5 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 7 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)