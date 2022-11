Covid in Calabria: nuovi casi, tasso di positività e ricoveri in aumento

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 585418 (+740) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3937228 (+4.531).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1802 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1773 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98873 (98486 guariti, 387 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2932 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2860 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 169821 (168474 guariti, 1347 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 201 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56877 (56608 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1542 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1514 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195632 (194765 guariti, 867 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 399 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50154 (49964 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 287 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETINO 8 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.937.228 (+4.531). Percentuale dei tamponi positivi: 16,33%

Casi Totali: 585.418 (+740)

Catanzaro 100.675 (+210)

Cosenza 172.753 (+284)

Crotone 57.078 (+39)

Reggio Calabria 197.174 (+151)

Vibo Valentia 50.553 (+53)

Altra Regione o Stato Estero 7.185 (+3)

Guariti: 575.219 (+1.054)

Catanzaro 98.486 (+232)

Cosenza 168.474 (+592)

Crotone 56.608 (+43)

Reggio Calabria 194.765 (+159)

Vibo Valentia 49.964 (+20)

Altra Regione o Stato Estero 6.922 (+8)

Deceduti: 3.079 (+6)

Catanzaro 387 (+1)

Cosenza 1.347 (+5)

Crotone 269 (0)

Reggio Calabria 867 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 7.120 (-320)

Catanzaro 1.802 (-23)

Cosenza 2.932 (-313)

Crotone 201 (-4)

Reggio Calabria 1.542 (-8)

Vibo Valentia 399 (+33)

Altra Regione o Stato Estero 244 (-5)

– In Isolamento: 6.974 (-324)

Catanzaro 1.773 (-26)

Cosenza 2.860 (-313)

Crotone 195 (-4)

Reggio Calabria 1.514 (-9)

Vibo Valentia 390 (+33)

Altra Regione o Stato Estero 242 (-5)

– In Reparto: 139 (+5)

Catanzaro 23 (+4)

Cosenza 72 (0)

Crotone 6 (0)

Reggio Calabria 27 (+1)

Vibo Valentia 9 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 7 (-1)

Catanzaro 6 (-1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)