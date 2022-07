Covid in Calabria: più di 2500 nuovi casi, un migliaio solo nel cosentino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.284.386 (+8.812).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 429.985 (+2.539) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.398 (70 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.325 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.800 (63471 guariti, 329 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30.325 (99 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.140 (86.000 guariti, 1.140 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 1.527 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.509 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42.260 (42.022 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.388 (52 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.333 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146.928 (146.134 guariti, 794 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 991 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 975 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40020 (39.844 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 585 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 1103 nuovi soggetti positivi di cui 37 fuori regione.

BOLLETTINO 6 LUGLIO 2022

Tamponi effettuati 3.284.386 (+8.812). Tasso di positività: 28,81%

Casi Totali: 429.985 (+2.539)

Catanzaro 69.198 (+568)

Cosenza 117.465 (+1066)

Crotone 43.787 (+197)

Reggio Calabria 155.316 (+553)

Vibo Valentia 41.011 (+101)

Altra Regione o Stato Estero 3.208 (+54)

Guariti: 379.644 (+986)

Catanzaro 63.471 (+363)

Cosenza 86.000 (+118)

Crotone 42.022 (+135)

Reggio Calabria 146.134 (+272)

Vibo Valentia 39.844 (+86)

Altra Regione o Stato Estero 2.173 (+12)

Deceduti: 2.690 (+3)

Catanzaro 329 (0)

Cosenza 1.140 (+3)

Crotone 238 (0)

Reggio Calabria 794 (0)

Vibo Valentia 176 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 47.651 (+1.550)

Catanzaro 5.398 (+205)

Cosenza 30.325 (+945)

Crotone 1.527 (+62)

Reggio Calabria 8.388 (+281)

Vibo Valentia 991 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 1.022 (+42)

– In Isolamento

Catanzaro 5.325 (+202)

47.388 (+1.537)

Cosenza 30.225 (+937)

Crotone 1.509 (+62)

Reggio Calabria 8.333 (+279)

Vibo Valentia 975 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 1.021 (+42)

– In Reparto: 255 (+13)

Catanzaro 70 (+3)

Cosenza 99 (+8)

Crotone 18 (0)

Reggio Calabria 52 (+2)

Vibo Valentia 16 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 8 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)