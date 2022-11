Covid in Calabria: più di 600 nuovi positivi e 2 decessi

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 589877 (+622) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3963928 (+3.902).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1842 (13 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100083 (99691 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2528 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 171725 (170365 guariti, 1360 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 222 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57066 (56797 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1615 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196688 (195817 guariti, 871 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 442 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50451 (50261 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 165 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 218 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 140 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

BOLLETTINO 16 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.963.928 (+3.902). Percentuale dei tamponi positivi: 15,94%

Casi Totali: 589.877 (+622)

Catanzaro 101.925 (+164)

Cosenza 174.253 (+215)

Crotone 57.288 (+50)

Reggio Calabria 198.303 (+138)

Vibo Valentia 50.893 (+49)

Altra Regione o Stato Estero 7.215 (+6)

Guariti: 579.887 (+599)

Catanzaro 99.691 (+134)

Cosenza 170.365 (+156)

Crotone 56.797 (+37)

Reggio Calabria 195.817 (+210)

Vibo Valentia 50.261 (+57)

Altra Regione o Stato Estero 6.956 (+5)

Deceduti: 3.101 (+2)

Catanzaro 392 (0)

Cosenza 1.360 (+2)

Crotone 269 (0)

Reggio Calabria 871 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 6.889 (+21)

Catanzaro 1.842 (+30)

Cosenza 2.528 (+57)

Crotone 222 (+13)

Reggio Calabria 1.615 (-72)

Vibo Valentia 442 (-8)

Altra Regione o Stato Estero 240 (+1)

– In Isolamento: 6.757 (+25)

Catanzaro 1.826 (+32)

Cosenza 2.457 (+59)

Crotone 217 (+13)

Reggio Calabria 1.590 (-71)

Vibo Valentia 429 (-9)

Altra Regione o Stato Estero 238 (+1)

– In Reparto: 128 (-2)

Catanzaro 13 (-1)

Cosenza 71 (-2)

Crotone 5 (0)

Reggio Calabria 24 (0)

Vibo Valentia 13 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 4 (-2)

Catanzaro 3 (-1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)