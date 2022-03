Covid: in Calabria prosegue la corsa del virus: 11 morti e più di 4000 nuovi casi (un migliaio a Cosenza)

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.478.154 (+15.222).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 256.102 (+4.008) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.986 (67 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.912 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27883 (27.641 guariti, 242 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22.160 (113 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22.046 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.171 (36.228 guariti, 943 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.527 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.708 (21.516 guariti, 192 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.359 (127 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93.321 (92.660 guariti, 661 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14.374 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.362 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.658 (15.500 guariti, 158 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 463 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 1004 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione. Precisa che dei 3 decessi comunicati oggi 1 è avvenuto a domicilio il 15/03/2022.

BOLLETTINO 17 MARZO

Tamponi effettuati 2.478.154 (+15.222). Tasso di positività al 26,33%

Casi Totali: 256.102 (+4.008)

Catanzaro 32.869 (+460)

Cosenza 59.331 (+999)

Crotone 26.235 (+475)

Reggio Calabria 105.680 (+1722)

Vibo Valentia 30.032 (+344)

Altra Regione o Stato Estero 1.955 (+8)

Guariti: 195.146 (+1.624)

Catanzaro 27.641 (+370)

Cosenza 36.228 (+47)

Crotone 21.516 (+133)

Reggio Calabria 92.660 (+977)

Vibo Valentia 15.500 (+97)

Altra Regione o Stato Estero 1.601 (0)

Deceduti: 2.208 (+11)

Catanzaro 242 (+1)

Cosenza 943 (+3)

Crotone 192 (+2)

Reggio Calabria 661 (+3)

Vibo Valentia 158 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 58.748 (+2.373)

Catanzaro 4.986 (+89)

Cosenza 22.160 (+949)

Crotone 4.527 (+340)

Reggio Calabria 12.359 (+742)

Vibo Valentia 14.374 (+245)

Altra Regione o Stato Estero 342 (+8)

– In Isolamento: 58.387 (+2.364)

Catanzaro 4.912 (+88)

Cosenza 22.046 (+947)

Crotone 4.501 (+341)

Reggio Calabria 12.226 (+738)

Vibo Valentia 14.362 (+242)

Altra Regione o Stato Estero 340 (+8)

– In Reparto: 347 (+11)

Catanzaro 67 (+3)

Cosenza 113 (+2)

Crotone 26 (-1)

Reggio Calabria 127 (+4)

Vibo Valentia 12 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 14 (-2)

Catanzaro 7 (-2)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 6 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)