Covid in Calabria: risalgono nuovi positivi e tasso di positività

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 581819 (+807) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3915088 (+4.648).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1927 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1899 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97833 (97447 guariti, 386 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 3591 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 167675 (166337 guariti, 1338 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 311 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56629 (56361 guariti, 268 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1790 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1763 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194607 (193742 guariti, 865 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 478 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 470 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49829 (49640 guariti, 189 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 214 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica. “Nel setting fuori regione si registrano 1 accesso al Pronto Soccorso, 6 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 1 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.915.088 (+4.648). Percentuale dei tamponi positivi: 17,36%

Casi Totali: 581.819 (+807)

Catanzaro 99.760 (+212)

Cosenza 171.266 (+331)

Crotone 56.940 (+45)

Reggio Calabria 196.397 (+162)

Vibo Valentia 50.307 (+48)

Altra Regione o Stato Estero 7.149 (+9)

Guariti: 570.412 (+1.383)

Catanzaro 97.447 (+334)

Cosenza 166.337 (+682)

Crotone 56.361 (+76)

Reggio Calabria 193.742 (+193)

Vibo Valentia 49.640 (+87)

Altra Regione o Stato Estero 6.885 (+11)

Deceduti: 3.065 (+2)

Catanzaro 386 (0)

Cosenza 1.338 (+1)

Crotone 268 (0)

Reggio Calabria 865 (0)

Vibo Valentia 189 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 8.342 (-578)

Catanzaro 1.927 (-122)

Cosenza 3.591 (-352)

Crotone 311 (-31)

Reggio Calabria 1.790 (-31)

Vibo Valentia 478 (-40)

Altra Regione o Stato Estero 245 (-2)

– In Isolamento: 8.212 (-574)

Catanzaro 1.899 (-123)

Cosenza 3.533 (-345)

Crotone 304 (-30)

Reggio Calabria 1.763 (-33)

Vibo Valentia 470 (-40)

Altra Regione o Stato Estero 243 (-3)

– In Reparto: 124 (-4)

Catanzaro 23 (+1)

Cosenza 58 (-7)

Crotone 7 (-1)

Reggio Calabria 26 (+2)

Vibo Valentia 8 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (+1)

– In Rianimazione: 6 (0)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)