Covid: in Calabria tasso di positività ancora alto ma decrescono i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2514420 (+9.019).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 264203 (+2.197) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5667 (64 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5598 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28499 (28254 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24751 (115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24635 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37471 (36524 guariti, 947 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4448 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22502 (22309 guariti, 193 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13315 (132 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95023 (94357 guariti, 666 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14852 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 20 MARZO

Tamponi effettuati 2.514.420 (+9.019). Percentuale dei tamponi positivi al 24,36%

Casi Totali: 264.203 (+2.197)

Catanzaro 34.166 (+414)

Cosenza 62.222 (+789)

Crotone 26.950 (+37)

Reggio Calabria 108.338 (+884)

Vibo Valentia 30.540 (+68)

Altra Regione o Stato Estero 1.987 (+5)

Guariti: 198.580 (+1.093)

Catanzaro 28.254 (+165)

Cosenza 36.524 (+6)

Crotone 22.309 (+192)

Reggio Calabria 94.357 (+730)

Vibo Valentia 15.530 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1.606 (0)

Deceduti: 2.221 (+3)

Catanzaro 245 (0)

Cosenza 947 (+1)

Crotone 193 (0)

Reggio Calabria 666 (+2)

Vibo Valentia 158 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 63.402 (+1.101)

Catanzaro 5.667 (+249)

Cosenza 24.751 (+782)

Crotone 4.448 (-155)

Reggio Calabria 13.315 (+152)

Vibo Valentia 14.852 (+68)

Altra Regione o Stato Estero 369 (+5)

– In Isolamento: 63.033 (+1.111)

Catanzaro 5.598 (+254)

Cosenza 24.635 (+782)

Crotone 4.420 (-155)

Reggio Calabria 13.177 (+157)

Vibo Valentia 14.836 (+68)

Altra Regione o Stato Estero 367 (+5)

– In Reparto: 357 (-8)

Catanzaro 64 (-5)

Cosenza 115 (0)

Crotone 28 (0)

Reggio Calabria 132 (-3)

Vibo Valentia 16 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 12 (-2)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 6 (-2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)