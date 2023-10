Fermato con 100 dosi di hashish: i Carabinieri arrestano un ragazzo di Rossano

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Rossano, con il supporto di quelli della Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nell’ambito dei servizi pianificati per contrastare i traffici illeciti delle sostanze stupefacenti e per controllare i luoghi di abituale aggregazione dei giovani, attuati con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Dott. Alessandro D’Alessio, hanno arrestato un giovane incensurato di Rossano, nei confronti del quale sono stati raccolti dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

La notizia in questione viene diffusa per garantire il diritto di cronaca e nel rispetto dei diritti dell’indagato – ancora da doversi ritenere soggetto alla presunzione di innocenza attesa l’attuale fase del procedimento, le cui colpevolezze potranno essere acclarate solo attraverso una sentenza irrevocabile, ndr.-.

In particolare il ragazzo è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri in una via limitrofa ad uno dei luoghi di ritrovo del comprensorio cittadino ma questo, una volta resosi conto della presenza dei militari, ha tentato di dileguarsi a bordo di uno scooter. Un tentativo maldestro che, oltre a non andare a buon fine, ha indotto i militari ad effettuare la perquisizione personale dell’interessato e dello scooter utilizzato. All’esito del controllo il giovane è stato trovato in possesso di circa 100 dosi di hashish, ciascuna dal peso di circa un grammo, oltre alla consistente somma di 1.000,00, la cui detenzione è stata messa in correlazione al possesso dello stupefacente frazionato e, quindi, pronto per le cessioni.

Il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere a disposizione della competente A.G. per le conseguenti fasi processuali.