In Calabria 528 contagi, ricoveri giù e zero decessi. Gimbe “performance in miglioramento”

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.129.380 (+3.679). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 390.867 (+528) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.793 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.742 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.993 (56.679 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24.120 (51 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.069 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78.685 (77.577 guariti, 1108 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.274 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.260 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.647 (39.416 guariti, 231 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.218 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.175 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.745 (139.966 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.223 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.525 (37.354 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 168 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 171 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Crotone comunica 20 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Catanzaro comunica 10 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Covid:Calabria; Gimbe, migliorano dati positivi e nuovi casi

Nella settimana 25-31 maggio si sono registrate in Calabria una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.074) ed una diminuzione dei nuovi casi (-20,7%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i ricoverati in area medica (17,5%) mentre sono sotto la stessa media quelli in terapia intensiva (2,6%). E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull’incidenza del Covid nella regione. La percentuale di persone sopra i 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 10,2% (media Italia 6,9%), a cui aggiungere la popolazione sempre sopra i 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 4%; La percentuale di popolazione sopra i 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12% (media Italia 9,7%) alla quale va aggiunta la popolazione sempre sopra i 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 8,4%; Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 7,3% (media Italia 34,4%) e quello di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 anni) è del 4,4% (media Italia 16%). La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è il 40,9% (media Italia 34,7%), a cui aggiungere un ulteriore 4,1% (media Italia 3,4%) solo con prima dose. I nuovi casi, suddivisi per provincia, sono 368 a Crotone (-36,3% rispetto alla settimana precedente), 284 a Catanzaro (-13,5), 227 a Reggio Calabria (-12,7), 218 a Cosenza (-21,5%) e 110 a Vibo Valentia (-26,4%).