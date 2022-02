In Calabria il Covid non arretra: +1.613 nuovi positivi e 6 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2281836 (+11.708).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 215514 (+1.613) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4766 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4702 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23792 (23566 guariti, 226 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 12558 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34147 (33254 guariti, 893 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3168 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18740 (18557 guariti, 183 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12728 (91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77746 (77119 guariti, 627 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12617 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12605 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13440 (13290 guariti, 150 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 337 nuovi positivi di cui 5 fuori regione.

BOLLETTINO 28 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.281.836 (+11.708). Percentuale dei tamponi positivi al 13,78%

Casi Totali: 215.514 (+1.613)

Catanzaro 28.558 (+42)

Cosenza 46.705 (+332)

Crotone 21.908 (+282)

Reggio Calabria 90.474 (+545)

Vibo Valentia 26.057 (+407)

Altra Regione o Stato Estero 1.812 (+5)

Guariti: 167.369 (+1.534)

Catanzaro 23.566 (+242)

Cosenza 33.254 (+26)

Crotone 18.557 (+319)

Reggio Calabria 77.119 (+902)

Vibo Valentia 13.290 (+45)

Altra Regione o Stato Estero 1.583 (0)

Deceduti: 2.091 (+6)

Catanzaro 226 (0)

Cosenza 893 (+4)

Crotone 183 (+2)

Reggio Calabria 627 (0)

Vibo Valentia 150 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 46.054 (+73)

Catanzaro 4.766 (-200)

Cosenza 12.558 (+302)

Crotone 3.168 (-39)

Reggio Calabria 12.728 (-357)

Vibo Valentia 12.617 (+362)

Altra Regione o Stato Estero 217 (+5)

– In Isolamento: 45.742 (+59)

Catanzaro 4.702 (-200)

Cosenza 12.451 (+302)

Crotone 3.140 (-43)

Reggio Calabria 12.628 (-367)

Vibo Valentia 12.605 (+362)

Altra Regione o Stato Estero 216 (+5)

– In Reparto: 294 (+15)

Catanzaro 62 (+1)

Cosenza 100 (0)

Crotone 28 (+4)

Reggio Calabria 91 (+10)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 18 (-1)

Catanzaro 2 (-1)

Cosenza 7 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 9 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)