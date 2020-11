Maltempo anche a Corigliano Rossano. L’invito ai cittadini: «Non uscite di casa»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il violento nubifragio che da questa mattina sta interessando la fascia ionica cosentina e la provincia di Crotone sta creando difficoltà, specie alla viabilità, anche a Corigliano Rossano.

Schiavonea la più colpita

Disagi e strade impraticabili si registrano soprattutto in località Schiavonea, con molte delle vie d’accesso al lungomare Cristoforo Colombo impercorribili, seppur sono state attivate le pompe idrovore del lungo mare.

La situazione non è facile neanche in alcune vie dello scalo, in particolare su via Walt Disney, ed in alcune vie del centro storico di Corigliano. Interdetto il sottopasso di contrada frasso-amarelli, mentre rimane percorribile il sottopasso di Sant’Angelo.

Inoltre si è verificato un crollo nei pressi della chiesa di San Marco, nel centro storico di Rossano.

La protezione civile comunale, insieme ai vari settori attivati del Comune, è a lavoro e continuerà a monitorare strade, centri urbani, torrenti e mare.

A seguito dell’Allerta Rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale è stato ampliato il Centro Operativo Comunale.

L’invito del Comune e della Protezione Civile ai cittadini

La perturbazione dovrebbe durare ancora alcune ore, pertanto Comune di Corigliano Rossano, attraverso le parole del sindaco Stasi, e la Protezione Civile raccomandano «vivamente a tutti i cittadini di rimanere presso le proprie abitazioni».

Per qualsiasi segnalazione è attivato il numero della Protezione Civile, 0983516141 e 0983516139.