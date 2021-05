Paura a Trebisacce, le fiamme avvolgono un appartamento

TREBISACCE (CS) – Un rogo, ieri pomeriggio, si è sviluppato all’interno di un appartamento, in via Sandro Pertini a Trebisacce. Allertati immediatamente i vigili del fuoco, sul posto sono giunte due squadre, una del distaccamento di Castrovillari e l’altra di Trebisacce. Prontamente i pompieri hanno operato per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dello stabile. Momenti di paura e concitazione hanno caratterizzato i primi istanti, dovuti soprattutto all’intenso fumo che propagava dai balconi dell’appartamento. Fortunatamente, però, non si registrano danni a persone. Indagini sono in corso per stabilire cosa abbia innescato le fiamme.