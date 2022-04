Segregata e maltrattata in casa dal marito: la figlia denuncia il padre

SANT’AGATA DEL BIANCO (RC) – I militari della Compagnia di Bianco, hanno arrestato in flagranza di reato un pensionato di 87 anni, per detenzione illegale di armi e munizioni. L’operazione è scaturita dall’intervento effettuato dai militari il giorno precedente nella residenza dell’uomo, a seguito di segnalazione da parte della figlia per presunti maltrattamenti in famiglia.

La moglie segregata in casa e vittima di percosse

L’anziano infatti, nonostante l’età avanzata si sarebbe reso protagonista nel corso degli anni di una lunga serie di episodi di violenze e minacce – mai denunciate e refertate per paura di ulteriori conseguenze – compiute nei confronti della moglie di 83 anni, da tempo segregata in casa in regime di sudditanza economica, la quale nella circostanza ha riferito ai Carabinieri intervenuti di essere stata picchiata dal marito, a seguito dell’ennesimo litigio scaturito per futili motivi.

Sono stati i precedenti specifici dell’anziano, uniti al grido d’aiuto lanciato dalla figlia della coppia, preoccupata per l’incolumità della madre, a non far tralasciare ai militari alcun dettaglio. La meticolosa attività di perquisizione, sia nell’abitazione e poi in un terreno di proprietà dell’indagato a Sant’Agata del Bianco, ha permesso di scoprire, occultata in un capanno per attrezzi, una pistola semiautomatica in ottime condizioni d’uso, detenuta illegalmente poiché mai denunciata, nonché il relativo munizionamento.