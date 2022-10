Tragedia di Catanzaro: Franz Caruso esprime vicinanza ai familiari delle vittime e all’Amministrazione del capoluogo calabrese

CATANZARO – “Non ci sono parole per definire l’enorme tragedia di Catanzaro nella quale hanno perso la vita tre giovani ragazzi nel fiore dei loro anni”. Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso tutta la sua costernazione e il suo dolore per quanto accaduto la notte scorsa nella palazzina della zona Sud del capoluogo calabrese distrutta da un incendio. “La nostra città è particolarmente scossa ed incredula- ha dichiarato Franz Caruso- di fronte alla ineluttabilità del destino che a volte determina, inesorabilmente e senza possibilità di appello, i percorsi dell’esistenza. Cosenza e l’Amministrazione comunale esprimono la loro vicinanza alla famiglia delle vittime e alle persone ferite che in questo momento stanno combattendo la loro personale battaglia per la sopravvivenza. Siamo- ha aggiunto Franz Caruso- profondamente vicini alla città di Catanzaro, alla sua comunità e all’Amministrazione comunale guidata dal collega Nicola Fiorita. Nell’auspicio che tutti coloro che sono stati profondamente toccati negli affetti possano essere aiutati a trovare il conforto necessario a lenire le loro sofferenze, tutta la comunità cosentina si stringe attorno a loro con la commozione e l’affetto che deve unire, in questo momento, tutta la gente di Calabria”.