“Valentini-Majorana”, ultimo giorno di occupazione. Lunedi gli studenti rientrano in aula

CASTROLIBERO – Ultimo giorno di occupazione, grande manifestazione a Cosenza e poi lunedì tutti torneranno in classe. Resterà occupato solo fino ad oggi l’istituto di istruzione superiore ‘Valentini-Majorana’ di Castrolibero e gli studenti, dopo la manifestazione torneranno a trascorrere l’ultima notte a scuola.

Un’occupazione durata 15 giorni per tenere alta l’attenzione sui casi di presunte molestie che sarebbero state messe in atto nei confronti di una studentessa da un docente in servizio nella scuola sui quali è in corso un’indagine della magistratura. I ragazzi hanno preso questa decisione dopo aver appreso la notizia della sostituzione della dirigente scolastica Iolanda Maletta. Hanno pulito gli spazi della palestra e dell’aula magna che riconsegneranno ufficialmente domani mattina.