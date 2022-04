Vendeva orologi falsi sul web, una denuncia a Torano Castello

COSENZA – Decine di orologi falsi messi in vendita sul web, ed una persona denunciata per il reato di contraffazione. E’ il bilancio di un’operazione dei finanzieri di Cosenza hanno scoperto i prodotti illegali, consistenti in repliche di modelli di note case orologiere, proposti per la vendita a prezzi nettamente inferiori agli originali, e pubblicizzati sui social network ed all’interno di un gruppo pubblico, gestito dall’indagato.

Le indagini hanno consentito di acquisire utili elementi all’identificazione del seller, conseguita attraverso l’analisi delle informazioni reperite sui profili social, integrate con le risultanze derivanti dalla Dorsale Informatica della Guardia di Finanza, nuovo strumento tecnologico di supporto alle investigazioni.

Il traffico di orologi falsi

Il soggetto, dopo il contatto con la clientela, tramite piattaforme social presenti su internet, operava esclusivamente con la consegna a mano della merce, richiedendo il pagamento della stessa in contanti. Sotto il coordinamento della Procura di Cosenza, le fiamme gialle cosentine hanno perquisito l’abitazione del responsabile, a Torano Castello (Cs), dove sono stati scoperti oltre 40 orologi, certificazioni e imballaggi contraffatti.