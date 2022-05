A Cariati risuonano ancora le note delle Gen Verde

CARIATI (CS) – Un successo oltre ogni aspettativa. Il “Gen Verde Acoustic” tour delle Gen Verdr, approdato nelle scorse settimane al Cinema Teatro Comunale di Cariati, ha raccolto molti apprezzamenti. Lo spettacolo, patrocinato dai comuni di Cariati e Crosia, è stato promosso dalla Dirigente dell’IIS di Cariati, prof.ssa Sara Giulia Aiello, reggente anche dell’Omnicomprensivo di Scigliano. “Abbiamo bisogno di ricominciare insieme, vogliamo invaderci di luce, calore, musica e colori”. Ha esordito così la prof. ssa Aiello nel dare il benvenuto agli ospiti. “E’ un segnale importante – ha proseguito la prof.ssa Aiello – quello di vedere così tante nuove generazioni coinvolte in un progetto ad ampio respiro. Un vero messaggio di speranza”.

Una formazione al femminile che ha deliziato il pubblico presente con musiche e sonorità ricche di contaminazioni, dal rock al blues, dai tocchi etnici al pop. Diversi i brani proposti, da “Como Lluvia Suave” a “I’Ve Got Hope”, da “Turn Around” ad “Encuentro”, passando per “On the Other Side”, “Ideia Louca”.

Una band “multietnica”, quella delle Gem Verde, che negli anni ha ottenuto elogi e apprezzamenti in Italia e all’estero. Non solo musica ma un chiaro messaggio di vita e speranza al fine di indirizzare gli studenti verso nuovi approdi artistici, sociali e culturali. Infatti, l’evento che ha visto protagonista la band, ha fatto parte di un progetto destinato allo sviluppo di percorsi educativi volti all’ampliamento delle competenze principalmente in ambito di aggregazione e socializzazione degli studenti dopo l’emergenza covid-19.