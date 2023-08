A Longobucco “Vinedde in movimento”

L’11 agosto 2023 a cura dell’Assessorato al Turismo e alla Promozione del Territorio del Comune di Longobucco si terrà l’evento promozionale “Vinedde in Movimento”, un contenitore di variegato di eventi volti a rianimare e ripopolare il centro storico del paese.

“I centri storici sono il cuore pulsante dei borghi perché rappresentano le nostre origini – spiega il sindaco Giovanni Pirillo – valorizzarli in tutta la loro suggestiva bellezza, così da attrarre flussi di visitatori, è prerogativa di una buona amministrazione, poiché Longobucco è scrigno di inestimabile patrimonio storico-culturale da pubblicizzare e far conoscere”. E per ridare movimento alle “vinedde” (i caratteristici vicoletti) sono state programmate una serie di attività mirate che spaziano dalla promozione dei prodotti locali, come quelli caseari per la presenza massiccia di aziende agricole, alla musica tradizionale, agli artisti di strada che con la loro poliedricità saranno in grado di riempire di pubblico le viuzze del paese.

“Ogni angolo sarà animato anche da street bands che in maniera itinerante allieteranno la comunità longobucchese e non solo. Tanti sono gli spazi e i palchi naturali individuati per accogliere gli eventi”, specifica il vicesindaco Andrea Antonio Murrone con delega al Turismo che aggiunge: “Un buon piano di marketing territoriale con diverse attività rivolte a tutti i target di abitanti e visitatori perché niente è stato lasciato al caso”.

Di seguito l’elenco delle aree e delle attività (con inizio alle ore 19):

– Area Food con lavorazioni dimostrative e degustazioni dei prodotti locali, con lo show cooking aperto a tutti “Pizza Show 2023”, in collaborazione con la catena PizzaMan (premiata a Dubai nel 2022 come miglior pizza del mondo) e all’interno del quale sia grandi che piccini potranno sfidarsi a colpi di pizza, imparando a realizzare uno dei prodotti must non solo della cucina tradizionale ma anche italiana.

– Area Ludico-ricreativa per i bambini con un team di animazione.

– Attività musicali itineranti con il gruppo “OttoPiù”, oltre ad essi diverse le band che si sistemeranno ed esibiranno nei vicoli trasformati in vere e proprie vetrine. Itineranti saranno anche gli artisti di strada coinvolti nel progetto: giocolieri, trampolieri, focolieri e anche i gigantari, le caratteristiche maschere giganti di Mata e Grifone che danzano a ritmo dei tamburi. A conclusione dell’evento è prevista anche un’area per il Dj set, musica di discoteca per i più giovani.

Alle ore 22:00 è previsto anche il concerto di Enzo De Angelis con Roby Emme e Giovanni Candia.