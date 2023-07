A Maierà la rievocazione del matrimonio della Contessa Giulia Carafa

Quella dello scorso sabato scorso sarà annoverata tra le giornate più intense e coinvolgenti vissute recentemente a Maierà, piccolo borgo cosentino incastonato nel Pollino.

Grazie all’Associazione Makhairas e al patrocinio del Comune, si è infatti dato vita ad una vera e propria parata storica, “A spasso nella storia di Maierà”, grazie alla rievocazione del matrimonio della Contessa Giulia Carafa, interpretata, per l’occasione, da Giulia Montecristo, avvenuto il 22 Luglio 1601, promessa in sposa a Fabrizio Carafa, interpretato da Giuseppe Montecristo. Un evento che ha visto protagonisti, tra gli altri, diversi figuranti del posto, che grazie all’ingegno hanno pienamente riproposto i mestieri dell’epoca con grande accuratezza, ma soprattutto ha visto il coinvolgimento dell’intero borgo, impegnato prima e durante nella preparazione della manifestazione. Dalle signore che hanno curato il confezionamento degli abiti dell’epoca, ai membri dell’associazione che hanno contribuito alla realizzazione di ogni dettaglio, come quello prettamente gustoso, servendo deliziose Lagane e Ceci e sfornando le famose Grispelle, tipiche del luogo. Spazio anche alla buona musica con Simone Ridontale. Oltre alla rievocazione e alla parata storica, la giornata di sabato è stata occasione utile per visitare, attraverso il trekking urbano, questa piccola perla immersa tra mare e monti. E la partecipazione assai nutrita fa ben sperare gli organizzatori che quello appena trascorso sia solo l’evento numero zero. Un evento destinato a mettere su radici, così da rendere ancora più granitiche le origini di un luogo così affascinante. Un’occasione di incontro tra vecchie e nuove generazioni, al fine di gettare le basi per la realizzazione di un appuntamento annuale, che diventi, tra l’altro, volano di sviluppo per la già ridente cittadina di Maierà.