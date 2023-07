A San Marco Argentano il “Festival della Musica” dall’11 al 13 agosto

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – A San Marco Argentano avrà luogo il “Festival della Musica” 11-12-13 agosto 2023. Nel centro storico e precisamente in Piazza Riforma, avranno luogo i concerti di “Ma che ne sanno i 2000” e la cover dei “Red Hot Chili Peppers”.

Durante la tre giorni, verrà organizzata la presentazione della squadra di calcio dell’Audace San Marco e ci sarà la premiazione del Centenario, verranno distribuite con un criterio specifico delle monete coniate dal maestro sculturista e medaglista Eduardo Bruno. A conclusione del festival giorno 13, ci sarà il ritorno della “Notte Bianca”, che vedrà numerosi artisti e stand enogastronomici sparsi per tutto il borgo. Particolare attenzione verrà data ai bambini, con giochi e attrazioni su misura. Enti organizzatori Riforma in Rock e Audace San Marco, con la partnership di Città del Guiscardo, Regione Calabria, Pro Loco e The White.