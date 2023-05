Acri, il Sacro minore di Franco Arminio al Siluna fest

ACRI (CS) – In occasione della quinta edizione del Siluna fest, giovedì 18 maggio sarà ad Acri il poeta Franco Arminio, considerato dagli organizzatori il “padre” della manifestazione. L’avventura del Festival e dell’Associazione che lo promuove nasce infatti dal suo lavoro di poeta, scrittore, paesologo, costruttore di comunità provvisorie.

Fra i poeti contemporanei più apprezzati da lettori e critica, presenterà al pubblico del Siluna il suo ultimo libro “Sacro minore” (Einaudi), una raccolta di poesie che raccontano il sacro quotidiano, minuscolo, persino minimo. Il sacro dei nostri corpi che si incrociano, e si incastrano, e si allontanano, quaggiù sulla terra. Versi brevissimi in forma di epigrammi, scelta che ci riporta a un poetare antico rivisitato in chiave moderna. Arminio in queste micro poesie affonda mente e cuore in ciò che è ‘sacro’, ne dà forma e interpretazione.

Per assistere ad una “cerimonia lieta e pensosa”, appuntamento dunque giovedì 18 maggio, alle ore 18.30, nella sala del Consiglio di Palazzo Sanseverino Falcone.