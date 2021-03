Al via la prevendita per l’atteso ritorno di Notre Dame de Paris in Calabria

REGGIO CALABRIA – “E’ partita la vendita dei biglietti per il grande ritorno di Notre Dame de Paris, il colossal musicale dei record, che sarà in Calabria per un’unica tappa del nuovo tour nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2022 al Palacalafiore di Reggio. Grazie a chi ha già acquistato il biglietto, attestato di stima e sostegno a chi, in 35 anni, ha dato alla Calabria i più grandi eventi nazionali, internazionali e televisivi! E’ un momento difficilissimo e chiedo soltanto che il pubblico, a cui ho consentito di assistere a concerti e spettacoli unici e irripetibili per questa regione, contribuisca alla ripresa con l’acquisto dei biglietti, peraltro per spettacoli sempre straordinari! Torneremo presto come prima, a cantare e far festa insieme, dal vivo!”, lo afferma Ruggero Pegna, confermando la straordinaria Opera Musicale originale di Riccardo Cocciante prodotta da Clemente Zard.

Dopo la prima del 2002 a Catanzaro, Notre Dame De Paris tornerà in Calabria per la quarta volta, sempre organizzata da Pegna, con spettacoli mattutini per le scuole alle ore 10 e serali alle ore 21.

Nella sua nota, lo storico promoter calabrese aggiunge: “Sarà un’occasione imperdibile per chi ancora non l’ha vista e una nuova opportunità per non perdersi la magia di uno degli spettacoli di maggior successo del live internazionale. La capienza del Palasport sarà ridotta, da oltre 7000 posti, a 3000 a replica e, pur nella speranza che a quella data il covid sia solo un brutto ricordo, saranno rispettate le prescrizioni per la tutela della sicurezza e della salute di tutti, lavoratori e spettatori”.

L’Opera sarà presentata e premiata a Reggio Calabria per i suoi record nell’ambito di “Fatti di Musica 2022”, 36esima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Pegna. La vendita dei biglietti è partita online su www.ticketone.it e in tutti i punti autorizzati Ticketone (Reggio: B’art, corso Garibaldi; Lamezia T.: Uffici Pegna, corso Nicotera, ecc.).

“Lo Spettacolo dal Vivo, quello vero, che si svolge a pochi metri da noi, è arte, emozioni, gioia, divertimento, cultura e molto altro! È certamente non sostituibile da qualsiasi formula audiovisiva e, purtroppo, è il comparto più colpito dalla pandemia. Dopo un anno difficilissimo, in cui nel mio festival ho presentato comunque alcuni live unici come quello di Mika – conclude Pegna – si riparte con nuovi progetti. L’avventura continua, nonostante che in Calabria non sia mai stato semplice, perché innanzitutto non si vuole comprendere a livello politico-amministrativo che è la più importante e sana industria di questa regione, che occupa direttamente e nell’indotto centinaia di persone, soprattutto giovani e professionisti in nuovi sbocchi ad alta tecnologia e innovazione, oltre a centinaia di aziende specializzate in ogni tipo di fornitura necessaria. Notre Dame de Paris è uno spettacolo cult, assolutamente da vedere e rivedere, ma a breve annuncerò nuovi eventi, tra cui il ritorno dell’altra grande Opera originale La Divina Commedia, proprio nell’anno dantesco 2021, 700° dalla morte di Dante Alighieri. Siamo a lavoro!”.

Ogni informazione è reperibile al numero telefonico 0968441888, nei siti ufficiali www.ndpitalia.it, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e nelle varie pagine social dell’opera e dell’organizzazione su fb, instagram, twitter.

Informazioni utili. Prezzi dei biuglietti compreso diritti di prevendita:

Poltronissima Gold Numerata € 75,00; Poltronissima Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Centrale Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Laterale Numerata € 55,00; Tribuna I Ordine Numerata € 55,00; Tribuna II Ordine Numerata € 46,00; Curva Numerata € 34,50; Tribuna Visibilità Ridotta € 23,00. Per i bambini dai 6 ai 12 anni sconto del 20% sul prezzo del biglietto degli spettacoli serali. Sconto del 15% anche per Gruppi di almeno 15 persone. Il prezzo dei biglietti degli spettacoli mattutini per le scuole è di € 14,50. Per i Gruppi e gli spettacoli scolastici è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa (tel.0968441888). I bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto, qualora accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di ingresso.

In particolare, per chi ha acquistato biglietti per le date del 2020 annullate, si comunica quanto segue: coloro che hanno fatto richiesta di rimborso nei tempi e nelle modalità allora indicate sul sito di Ticketone, devono scrivere a info@vivoconcerti.com (in copia info@ruggeropegna.it); coloro, invece, che hanno conservato il precedente biglietto senza richiederne il rimborso per come specificato, dovranno munirsi di un nuovo titolo d’ingresso, in quanto è diversa la società locale organizzatrice delle date annullate).