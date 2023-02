Attesa febbrile per l’unica tappa al Sud di Van Gogh Cafè venerdì 24 e sabato 25 al Rendano

COSENZA – E’ cominciato questa mattina al Teatro Rendano di Cosenza l’allestimento delle scenografie della prima assoluta e unica tappa al Sud della commedia musicale ́, uno straordinario spettacolo che sta incantando le platee di tutta Italia, in scena venerdì e sabato, con 2 matinée per le scuole alle ore 10:00 (già al tutto esaurito) e 2 serali per tutti alle ore 21:00, per i quali sono disponibili i biglietti online su ticketone.it e nei punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila, via G. Marconi n. 140).

́ è un’opera multigenere scritta e diretta da Andrea Ortis, firma geniale del musical italiano, già regista della spettacolare “Divina Commedia Opera Musical”, che racconta momenti della vita del celeberrimo pittore olandese e della sua arte, con la consulenza artistica di Gianni Musacchio.

Il cast artistico e tecnico

Lo spettacolo mette insieme un grande cast di attori: lo stesso Andrea Ortis è M. Luise Philippe, con lui Floriana Monici (Madame Odille), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline), Giulio Maroncelli (Luc); nel corpo di ballo, Lavinia Scott (Eugenie), Serena Origgi (Vanille), Rebecca Erroi (Juliette), Lucrezia Zizzo (Camille).

Inoltre, si avvale dell’ Orchestra dal Vivo diretta dal Maestro Antonello Capuano (chitarra), con Matteo Iannaccio al violino, Angelo Miele al pianoforte, Marco Molino alle percussioni, Lorenzo Mastrogiuseppe al contrabbasso, e del corpo di ballo del coreografo Marco Bebbu. Suggestiva è l’ambientazione, con uno spazio scenico allargato alla platea progettato da Gabriele Moreschi, atmosfere luminose e visive di Virginio Levrio. Grandi proiezioni animate 3D avvolgono spettatore e scena, trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”, immergendo gli spettatori nella Parigi di metà ‘800, nelle lande desolate del Borinage o nei parchi parigini dell’en plein air, nelle assolate campagne di Arles o tra i vicoli di una formicolante Montmartre.

L’utilizzo di proiezioni animate 3D su diversi livelli, sottolinea Ortis, “immerge tutti, all’interno di paesaggi multimediali e delle atmosfere pittoriche, portandoli dentro i quadri di Van Gogh, toccandone la filosofia, il costrutto, l’anima, le sue manie e le sue paure”. Oltre ad alcuni dei più famosi dipinti, le proiezioni riguardano anche molti schizzi e bozzetti presenti in alcune sue lettere; inoltre, favoriscono il cambio di paesaggi e la trasposizione in immagini degli stati d’animo dei protagonisti. Il viaggio nel tempo è scandito in tre macro-periodi della vita del pittore: quello Olandese, culminato con il dipinto “I mangiatori di patate”, quello Parigino e l’ultimo, quello dell’esplosione del colore ad Arles e della sua prematura scomparsa, con lo sfondo musicale dei più grandi parolieri e cantanti francesi, tra cui Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand.

Van Gogh Cafè, realizzata dalla Mic – Musical International Company, produttrice esecutiva Lara Carissimi, aprirà con il format “Opere d’Arte”, che propone ogni anno grandi spettacoli legati alla Letteratura o a personaggi della storia e dell’Arte, la 37° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, con il Patrocinio di Comune e Provincia di Cosenza. Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, premierà l’Opera come “Migliore Produzione dell’anno”.

“Da 37 anni – afferma Pegna – oltre ai live di big della musica italiana e internazionale, cerco di proporre in Calabria eventi di altissimo spessore artistico e culturale, autentiche Opere Moderne imponenti e affascinanti, il meglio delle produzioni del genere con record di presenze e possibilmente, spettacoli mattutini riservati alle scuole; ancora una volta abbiamo avuto il tutto esaurito delle repliche scolastiche con largo anticipo e ci stiamo avviando anche al sold out delle repliche serali”.

Questi gli istituti di tutta la Calabria che nelle mattinate di venerdì e sabato invaderanno il Rendano:

I.C. Sabatini di Borgia, I.T.C. La Palma di Corigliano Rossano, I.C. Rogliano di Cosenza, I.C. Fagnano/Mongrassano di Fagnano Castello, I.C. Perri-Pitagora di Lamezia Terme, I.O.S. Polo Arberesh di Lungro, Licei Classico ed Artistico di Luzzi, I.C. Rogliano di Marzi, I.C. Alvaro di Melito Porto Salvo, I.I.S. Pizzini/Pisani di Paola, Liceo Statale Galilei di Paola, I.C. di Rende Centro, I.C. De Coubertin di Rende Commenda, I.C. di Rende Quattromiglia, I.C. Parenti di Rogliano, I.I.S. Piria di Rosarno, I.C. Marvasi-Vizzone di Rosarno – San Ferdinando, I.C. Cornelio di Rovito, I.I.S. LC-ITCG di San Marco Argentano, I.C. Rodari di Soveria Mannelli, I.C. Montalcini di Spezzano Albanese, I.I.S. di Tropea. Tutte le informazioni sono disponibili al tel. 0968441888, alla pagina facebook Van Gogh Commedia Musicale e al sito www.ruggeropegna.it.