Concept Design Festival: a Cosenza la performance live di Adele Ceraudo dedicata alle donne dell’Iran

COSENZA – Continua senza soste il “Concept Design Festival”, la rassegna che pone in primo piano le arti contemporanee, in corso a Cosenza dal 22 settembre scorso e in programma fino al prossimo 28 ottobre.

NUOVO EVENTO IN CARTELLONE

Domani, domenica 23 ottobre, il festival dell’architettura e del design, oltre che della grafica, dell’illustrazione e della fotografia, curato dagli architetti Rosanna Algieri, Domenico De Rito e G. Pino Scaglione, si sposterà nella galleria AC in corso Umberto N.85 sempre nel capoluogo bruzio. In questo spazio, l’artista Adele Ceraudo, nell’ambito del Festival, propone fra corpo, musica, arte, l’oggetto di una sua originale performance live collegata al tema dell’esposizione che è attualmente visitabile presso la Galleria Nazionale di palazzo Arnone.

L’appuntamento di domani è intitolato “In. Velo. Azione”, con la consulenza e l’interferenza scenica e video di Ivana Russo e Teresa Scaglione.

Si tratta di una azione artistica che ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su recenti fenomeni, a volte drammatici come quelli accaduti in Iran, che riguardano le donne e il loro universo, reso inquieto da troppe ingiustizie che l’arte di Adele Ceraudo da sempre “mette a nudo” come forma di espressione e denuncia.

Il Concept Design Festival fa capo alla realizzazione del progetto MeeD Academy, mediterranean ethical ecological Design Academy: una Scuola di Ecological Design che promuove una nuova prospettiva di formazione e un circuito di eventi, a cura di RiAgita, Società Scientifica per la cultura del progetto, con attività che coinvolgono la città bruzia e realtà limitrofe e di altre regioni del Sud.