In occasione del concertone di Capodanno di artista Giorgia, in programma dopo la mezzanotte in Piazza dei Bruzi, il Sindaco Franz Caruso comunica che, contrariamente alle voci che si erano diffuse, non sarà possibile, per ragioni tecnico-organizzative, allestire alcun maxischermo. Il primo cittadino ha, inoltre, puntualizzato che la capienza massima dell’area destinata al concerto non potrà superare le 10.000 persone e che non sarà possibile accedere oltre il limite indicato.