Conto alla rovescia per “Le Notti dello Statere” tra cinema, teatro e grande fiction

CASSANO ALLO JONIO (CS) – È iniziato il conto alla rovescia per l’attesa serata delle “Notti dello Statere” edizione 2023. L’appuntamento è ormai alle porte: sabato primo luglio alle ore 21,30 nell’area spettacoli dei Laghi di Sibari.

Anno dopo anno, la manifestazione che apre ufficialmente l’estate dello Ionio calabrese crea un notevole fermento. L’evento, senza scopo di lucro, coinvolge target tra i più diversi, giovanissimi, famiglie e imprese del territorio che fanno dell’accoglienza alle star del grande e piccolo schermo il principale biglietto da visita di questa terra. Anche questa volta il direttore artistico nonché ideatore del progetto, Luca Iacobini, non ha smentito le aspettative, portando a casa la presenza dei volti noti di produzioni come “Mare fuori”, “Un posto al sole”, Vivere non è un gioco da ragazzi”, “Il Patriarca”..

Nei giorni scorsi sono stati infatti annunciati i nomi degli otto ospiti che sul palco riceveranno il premio che si ispira all’antica moneta greca del territorio.

Tutti attori apprezzati da pubblico e critica, attualmente sulla cresta dell’onda grazie al successo delle serie di cui sono protagonisti.

Con l’introduzione della madrina della kermesse Miriam Candurro (la famosa Serena di “Un posto al sole”), si alterneranno al microfono della giornalista Iole Perito e del comico-conduttore Salvatore Gisonna, in una sequenza di interviste tra vita privata e lavoro, gli artisti che riceveranno il riconoscimento: Antonio De Matteo (fra i più amati della fortunatissima serie “Mare fuori”, ha lavorato anche ne “Il patriarca”, “Stranizza d’amuri”, ecc); Pia Lanciotti (apprezzata interprete teatrale e nota al grande pubblico per “Mare fuori”, “Doc – Nelle tue mani”, “Sopravvissuti”); Ludovica Coscione (classe 1999, fin da piccola sognava di fare questo mestiere. Fra le altre cose ha girato “Mare fuori” e “Non dirlo al mio capo”. Uscirà presto un suo lavoro con il regista Luca Lucini); Giuseppe Tantillo (diplomato all’Accademia Nazionale di Arte drammatica di Roma, è nel cast di “Mare fuori”. Attualmente si prepara ad un autunno da protagonista in diverse serie); Emanuel Caserio, (una carriera che lo ha visto formarsi tra cinema, tv e teatro, ma è con la soap quotidiana e tutta italiana della rete ammiraglia “Il paradiso delle signore” che raggiunge la notorietà nel ruolo del barista Salvatore); Gina Amarante (in “Un posto al sole” si sdoppia per interpretare le gemelle Manuela e Micaela. Ha preso parte anche a “Gomorra”); Michele De Virgilio, (una lunghissima carriera di rispetto, da attore navigato. Tra le sue ultime partecipazioni, indimenticabile quella di braccio destro fedelissimo del “patriarca” Claudio Amendola nella omonima serie Mediaset); Matilde Benedusi (millennial del 2001, è conosciuta per la serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, trasmessa recentemente su Raiuno e RaiPlay).

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari, con le Terme Sibarite e con la Pro loco Sibari Magna Grecia.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti.