Cosenza, al Rendano arriva il Duo pianistico Sbeglia-Zamuner fra opera e balletto

Domenica 21 maggio al Teatro Rendano il Duo pianistico Sbeglia-Zamuner per l’appuntamento conclusivo della prima parte della stagione musicale dell’Associazione “Quintieri”

COSENZA – Si conclude domenica 21 maggio al Teatro Rendano (Sala Quintieri) la prima parte della 44ma stagione concertistica promossa dall’Associazione Musicale “Maurizio Quintieri” in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Calabria e della Fondazione CARICAL.

L’appuntamento è per le ore 19,00, con il concerto sinfonico “Una sera a teatro tra Opera e Balletto” che vedrà protagonista il duo pianistico formato da Maria Sbeglia e da Umberto Zamuner. Il programma del concerto è un omaggio alle più belle pagine operistiche di Mozart, Verdi e Rossini, oltre al celebre balletto “Lo schiaccianoci” di Tchaikowsky. A caratterizzare il concerto, saranno la forte personalità, lo slancio contagioso e il profondo affiatamento dei due pianisti napoletani che dal 1991 hanno formato un duo, sia a quattro mani che a due pianoforti, ospite frequentemente di importanti festival e stagioni concertistiche altrettanto significative.

Maria Sbeglia e Umberto Zamuner hanno all’attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Kuwait) e un vasto repertorio che spazia da Bach a Mozart, ai romantici e agli autori del novecento. Con il maestro Bruno Canino il duo ha eseguito il concerto per tre pianoforti e orchestra di Mozart e i concerti per tre e quattro pianoforti e orchestra di Bach.

Le attività dell’Associazione Quintieri riprenderanno dal mese di settembre e prevedono alcuni importanti appuntamenti e qualche novità. Tra i prossimi, si segnala il concerto di Giuseppe Gibboni, vincitore del 1° Premio al “Concorso Niccolò Paganini”, in coproduzione con l’Orchestra Sinfonica Brutia, lo spettacolo “PLATERO Y YO” con Vanessa Gravina, ed i concerti “IL GUSTO DELLA MUSICA” che si svolgeranno presso l’Enoteca della Provincia di Cosenza.