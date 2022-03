Cosenza città del fumetto. Al via la rassegna Comics city

COSENZA – Partirà l’11 marzo dalle ore 21.00 la rassegna “Comics City. Discovery trip of Cosenza”. Un viaggio alla scoperta di un vero e proprio hub creativo: il Museo del Fumetto, struttura unica nel suo genere in Italia, che ha sede all’interno dell’antico e pregiato monastero di Santa Chiara, nel cuore della città vecchia di Cosenza.

Un percorso composto da una serie di eventi e appuntamenti: mostre, incontri, performance teatrali, concerti, workshop per vivere lo spazio museale favorendo l’interazione fra le arti.

Il taglio del nastro della rassegna è previsto in occasione della diciottesima edizione di M’illumino di meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale che quest’anno invita a pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci come gesto di pace.

PROGRAMMA

Dalle ore 21.00 sarà possibile visitare il Museo al buio godendo delle attività in corso solo attraverso la torcia degli smartphone.

In questo primo evento sarà possibile visitare la mostra a tinte noir di Luigi Siniscalchi, fumettista e disegnatore la cui matita ha impresso negli anni il tratto dei volto di personaggi cult della Sergio Bonelli editore quali Dylan Dog, Martin Mystere, Nick Raider e Julia.

Seguiranno le suggestive letture in tema crime dell’attore e regista Francesco Aiello e il live acustico di Ilaria Montenegro e Pasquale Allegretti.

In chiusura Claudio Dionesalvi (insegnante di strada, scrittore e mediattivista) condurrà i presenti lungo una passeggiata nel centro storico di Cosenza ripercorrendo storie e delitti de “I luoghi e gli spettri”, nove drammatici episodi di cronaca nera avvenuti nell’800, ognuno in un luogo diverso di Cosenza, raccolti nell’omonimo volume edito da Tam Tam e segnali di fumo.