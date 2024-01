Cosenza, domani si festeggia in piazza con Francesco Occhiuzzi e Stefania Orlando

Grande festa in Piazza Carratelli con il varietà di Francesco Occhiuzzi e Stefania Orlando

COSENZ – La Befana Trullalà è l’ennesima iniziativa di spettacolo e divertimento che accompagnerà questi ultimi scorci di festività natalizie. Affidato al brillante ed ironico anchorman cosentino, Francesco Occhiuzzi che sarà affiancato per l’occasione da Stefania Orlando, l’appuntamento è per domani, 5 gennaio, con inizio alle ore 18 in Pazza Carratelli.

La Befana Trullalà, varietà per grandi e piccini con musica dal vivo ed un momento karaoke con premi, a cui tutti potranno partecipare, è promosso ed organizzato con il contributo degli imprenditori del territorio che hanno inteso affiancare il Comune, costituendosi su proposta del sindaco Franz Caruso, in un comitato spontaneo che ha reso più vivace ed attraente la città.

“C’è stata una collaborazione fattiva e concreta a beneficio esclusivo della nostra comunità e di Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – di cui sono grato perché, al di là ed a prescindere da ogni eventuale posizione ideologica, è stato portato avanti un lavoro di squadra che ha prodotto risultati capaci di affascinare e richiamare nuovi visitatori, con un indotto economico non indifferente, i cui benefici saranno visibili e tangibili anche nei prossimi giorni. Abbiamo assistito ad intere settimane di affollamento e calca nel centro città, con punte massime nei giorni del 24 dicembre e nella notte di San Silvestro. Tutto ciò ha aiutato a rilanciare, dopo l’emergenza pandemica e con una crisi economica ancora in corso per via dei conflitti non sopiti nel cuore dell’Europa e nel mondo, l’immagine viva, vivace e dinamica di Cosenza che fan ben sperare per il futuro”.

“Ora, per come già anticipato nel corso dei primi incontri con il comitato spontaneo degli imprenditori cosentini – conclude Franz Caruso – dobbiamo tornare a riunirci per pensare al domani e rendere permanente il comitato. Sono convinto, infatti, che operando sinergicamente riusciremo a rendere Cosenza competitiva nel mezzogiorno del Paese, per come merita”.