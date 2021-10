in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 10 ottobre (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30), il Museo dei Brettii e degli Enotri offre l'ingresso a tariffa ridotta a tutti i suoi visitatori. E, per i più piccoli, in regalo i giornaletti colorati della Pimpa, ricchi di letture, giochi, disegni e adesivi. Portate i Vostri bambini al Museo, noi Vi aspettiamo!