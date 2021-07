Fatti di musica a Reggio Calabria, confermati i Subsonica e Giovanni Allevi

REGGIO CALABRIA – Dopo l’annuncio dei concerti di Aiello e Francesca Michielin, in programma rispettivamente per il 24 e 26 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria e già in prevendita Ticketone da settimane, Ruggero Pegna ha confermato, sempre a Reggio, altri due prestigiosi appuntamenti di “Fatti di Musica 2021”, 35esima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore da lui ideato e diretto: il 12 agosto nella magica cornice dell’Arena dello Stretto terrà il suo concerto Giovanni Allevi, mentre il 20 agosto ancora nella splendida Piazza del Castello Aragonese saranno di scena i Subsonica. I biglietti per questi due nuovi eventi, tutti con inizio alle ore 21.45, sono anch’essi in vendita nel circuito Ticketone. Gli appuntamenti reggini di “Fatti di Musica” sono realizzati in collaborazione con l’”Estate Reggina” del Comune e gli “Eventi Nazionali e Internazionali” della Città Metropolitana.

“Anche per questa estate si va definendo un programma straordinario, nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti Covid ancora in vigore. Ad ogni evento potranno partecipare, infatti, solo 1000 persone, con posti tutti a sedere. Sia la meravigliosa Arena dello Stretto che l’elegante salotto di Piazza Castello saranno delimitate, come avvenuto in altre occasioni, con accesso consentito solo ai possessori dei biglietti, tutti a prezzi accessibili. Il concerto di Giovanni Allevi, artista che amo personalmente, è un’autentica gemma, peraltro nella location unica e impareggiabile in cui ha appena realizzato il video del brano “Kiss me again”. I Subsonica, poi, sono una delle band più amate dal pubblico giovanile e non solo, un live travolgente e pieno di energia.

Ringrazio il Sindaco Falcomatà e le amministrazioni Comunale e Metropolitana per la preziosa collaborazione ad un programma di eventi scelti sempre per qualità, interesse, risonanza, e con particolare attenzione alle nuove generazioni di artisti e di pubblico,” afferma Ruggero Pegna che, come in ogni edizione del suo storico Festival, la storia stessa dei grandi live in Calabria, sceglie alcune delle location più suggestive della regione in cui incastonare i live da presentare e premiare con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, da 35 anni l’oscar del live.

Intanto è vicinissimo al tutto esaurito l’altro concerto di Aiello del 21 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, sempre inserito nel programma di “Fatti di Musica 2021”.

Tutte le informazioni sono reperibili ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e turismo.reggiocal.it, oltre che nelle pagine ufficiali di organizzazione, booking e artisti.