Festa del Cioccolato 2021, il cibo degli dei torna protagonista su Corso Mazzini

La kermesse dedicata a quello che è definito “il cibo degli dei” è organizzata come ogni anno da CNA Cosenza, insieme a Publiepa che si occupa del coordinamento e l’organizzazione dei dettagli.

Numerose, saranno le aziende, quelle ormai consolidate che esporranno nel salotto buono della città dei bruzi, prodotti artigianali che uniscono tradizione e innovazione.

La manifestazione punta ad allargarsi oltre i confini regionali, ospitando importanti realtà italiane che promuovano il talento e la creatività degli artigiani del territorio, ma anche grandi pasticcieri internazionali.L’evento, ormai storicizzato e patrocinato dal Comune di Cosenza, ha sfiorato le 200 mila presenze nel 2019 grazie anche all’opera meritoria dell’assessore alle attività produttive del comune di Cosenza Loredana Pastore.“Dopo un anno di fermo ripartiamo, con grande energia, con il desiderio di creare una tre giorni di gusto e spensieratezza, ma soprattutto vogliamo essere d’aiuto, attraverso l’organizzazione dell’evento, per tutte quelle aziende penalizzate dalla pandemia che hanno bisogno di uno slancio economico” sottolinea Francesco Citino Presidente di CNA Cosenza.La Festa del Cioccolato quest’anno, vuole essere di buon auspicio per una ripartenza dopo la vita sospesa causata dell’emergenza mondiale da pandemia che ha messo in ginocchio l’economia globale.“Ringrazio la CNA nella Figura del presidente Franco Rosa per avermi voluto nella squadra in tutti questi anni, e il nuovo presidente Francesco Citino.” queste le parole di Pino De Rose presidente di Publiepa.