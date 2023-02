Frozen, il musical al 65° Carnevale di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Tra gli oltre 100 appuntamenti della 65^edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma dal 12 al 21 febbraio 2023, il tributo live a “Frozen”.

L’evento è in programma venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 17,00 al Pala Gas Pollino, (area Mercatale).

Si tratta del Musical “Anna ed Elsa la Regina del Ghiaccio, il cristallo magico; un vero e proprio tributo live a “ Frozen” per la regia di Chiara Tedeschi, autrice Alessia Filippi. (Music Time srl), ispirato all’omonimo cartone animato “Frozen” di grande successo, uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le scenografie, progettate e ricostruite su video-wall, con bellissimi effetti scenici, che permetteranno ai bambini, di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il tutto è interpretato da attori e cantanti professionisti, che con le loro esibizioni musicali e recitate, creeranno un’atmosfera magica e suggestiva.

Uno spettacolo unico ed emozionante per i bambini e tutte le famiglie.

Info e prevendita, prezzo UNICO 10 euro, c/o Dany Music Via Mazzini Castrovillari 0981-27084 –Pro Loco Castrovillari 0981-27750- 3771354903

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI , il Comitato difesa consumatori, sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand A.C.T. ( Ambiente, Cultura,Turismo) e Castrovillari Città Festival.

Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale” Castrovillari 31 gennaio 2023