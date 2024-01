Il Museo dei Brettii e degli Enotri omaggia Italo Calvino

Da martedi 23 gennaio alle ore 16.00 al Museo dei Brettii e degli Enotri parte una nuova iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Libri che camminano” promosso dal Comune di Cosenza e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, dal titolo “Racconti, suoni e visioni dalle città invisibili”. Si tratta di un’attività di laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (scuole elementari e medie), un progetto di lettura pubblica che vuol essere un omaggio alla genialità di Calvino, un’esplorazione de Le città invisibili attraverso la voce di un attore, paesaggi sonori e suggestive immagini realizzati in tempo reale.

L’obiettivo è quello di creare un’esperienza multisensoriale capace di catturare l’essenza della visione di Calvino sulle città, stimolando l’immaginazione dei giovani partecipanti. Un’occasione per sperimentare in modo innovativo. Articolato in sei eventi di lettura pubblica, il programma è a cura di Sonia Falcone, Alessandra Fucilla, Ernesto Orrico e Massimo Palermo di Zahir Associazione culturale. Un’esperienza unica che celebra l’arte della narrazione e la creatività di uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento educando alla lettura in un modo coinvolgente i più giovani.