La comicità di Francesco Paolantoni in arrivo a Rende e Diamante

RENDE (CS) – “O Tello o…io” è lo spettacolo che l’attore Francesco Paolantoni porterà questa sera in scena al Teatro Vittoria di Diamante (CS) e domani sera, giovedì 16 marzo – entrambi gli spettacoli con inizio alle ore 21 – al CineTeatro Garden di Rende.

Insieme a Paolantoni e all’inesauribile comicità della sua lunga carriera, sul palco saliranno anche: Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete che offriranno agli spettatori un vero e proprio “teatro nel teatro”, raccontando le disavventure di una compagnia amatoriale, con la messa in scena di Otello.

Uno spettacolo da 33 date in diverse regioni italiane: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Lazio che ammalierà il pubblico certamente. Soprattutto i fans di questo artista poliedrico che non smette mai di stupire, legatissimi a lui sin dagli indimenticabili esordi con la Gialappa’s Band a Mai Dire Gol.

Come quello di Elena Sofia Ricci, anche lo show del celebre comico napoletano è inserito nella kermesse “Rende Teatro Festival”, che fa parte del progetto teatrale “Tirreno Festival” ideato da Alfredo De Luca, con il contributo della Regione Calabria e i patrocini della città di Rende e Diamante