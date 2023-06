La piazza antistante la Chiesa di San Nicola dedicata a Mons. Nolè. Martedì 27 l’intitolazione

COSENZA – Mancano pochi giorni all’intitolazione a Cosenza di Piazza Francescantonio Nolè, già Arcivescovo di Cosenza-Bisignano. La cerimonia ufficiale di intitolazione dello spazio antistante la Chiesa di San Nicola al compianto presule, scomparso il 15 settembre dello scorso anno, è prevista alle ore 20,00 di martedì 27 giugno. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato e il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 19,00, nella Chiesa di San Nicola, da una Santa Messa di suffragio per Mons.Francescantonio Nolè, presieduta Dall’arcivescovo Checchinato. Con questa intitolazione ha ricordato ancora una volta il Sindaco Franz Caruso manteniamo fede ad un nostro impegno assunto con la città e con la Diocesi di Cosenza-Bisignano nell’immediatezza della scomparsa di Mons.Nolè. E’ un segno questo che testimonia la profonda stima che la nostra comunità ha nutrito e continua a nutrire nei suoi confronti. La città di Cosenza ha manifestato il suo attaccamento e la sua ammirazione nei confronti di Mons. Nolè in più occasioni e siamo certi di interpretare i sentimenti dei nostri concittadini nel ritenere questo gesto anzitutto un atto di riconoscenza per quanto Mons.Nolè ha dato alla città durante il suo episcopato, soprattutto con riferimento all’ascolto dedicato ai bisognosi e per la considerazione nella quale ha tenuto gli ultimi, sapendo cogliere i segnali di sofferenza che arrivavano dalle aree del disagio.