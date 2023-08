Madame ha chiuso fra gli applausi la programmazione estiva del Teatro dei Ruderi di Diamante

La stagione dei record assoluti, nell’area archeologica di Cirella, chiude con l’artista donna più ascoltata degli ultimi 10 anni (dato Spotify) con un live da capogiro, dal genere unico, che ha letteralmente trasformato in clima di festa il Teatro dei Ruderi di Diamante, senza tralasciare suoni e ritmi che caratterizzano da anni la cantautrice e rapper italiana.

Più di due ore di spettacolo, condito da un siparietto dedicato anche all’interazione con il pubblico che durante il concerto non è mai mancata.

Sul palco dei Ruderi Madame ha cantato i suoi più grandi successi come Marea, hit estiva con milioni di ascolti, Sciccherie che ha ottenuto grande notorietà nel 2018, fino ad arrivare a quelli della doppia partecipazione al Festival di Sanremo ovvero “Voce”, con cui ha vinto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Nel Bene e nel male”.

Durante il live eseguiti anche i brani del suo nuovo album “L’ Amore” che hanno fatto scatenare il pubblico presente in massa. Madame ha ricevuto dal direttore artistico Alfredo De Luca il premio come “Miglior Live Estate 2023” del Teatro dei Ruderi. La tappa del concertone di Madame rientra nell’ampia programmazione del Tirreno Festival con la magistrale direzione artistica di Alfredo De Luca, realizzata con il cofinanziamento della Regione Calabria, il patrocinio del Comune di Diamante e la stretta collaborazione di Publiepa Srl ed E20. A fine show De Luca non nasconde l’entusiasmo di una stagione da record: “Abbiamo lavorato da gennaio a questa programmazione estiva e vedere questi risultati, che non si erano mai visti prima d’ora al Teatro dei Ruderi, è motivo di orgoglio, frutto di un grande lavoro di squadra e rigore verso i dettagli che hanno fatto la differenza. Si è messa a dura prova la struttura in questa stagione con un festival di fascia elevatissima. È stata fatta qualcosa di speciale che rimarrà nella storia. Adesso il Teatro dei Ruderi di Diamante è riconosciuto ed ambito da tutte le più grandi produzioni nazionali ed internazionali, un traguardo che rappresenta un punto di partenza importante per il futuro”. L’amministrazione di Diamante si congratula con De Luca per il lavoro senza precedenti svolto, esaltando lo stesso che nel 2020 ad oggi ha trasformato letteralmente l’area archeologica di Cirella antica, e ringrazia tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo che sono stati presenti in questa kermesse. Dopo questa grande stagione crescerà ancor di più l’attesa per la programmazione estiva 2024.