Mahmood, De Gregori, Moro e Tozzi: ecco le date estive in Calabria sul palco del KrimiSound

CROTONE – Ci sarà anche Mahmood nel cast degli ospiti che saliranno questa estate sul palco del KrimiSound, ai Mercati Saraceni di Cirò Marina (Kr). Salgono così a quattro gli appuntamenti previsti per la nuova edizione del KrimiSound, organizzato dall’Amministrazione comunale di Cirò Marina (Kr) e prodotto dalla Ticket Service Calabria: ai concerti di Francesco De Gregori (8 agosto), Fabrizio Moro (23 agosto) e Umberto Tozzi (25 agosto) si aggiunge il 24 agosto anche una nuova tappa del tour estivo di Mahnood, già vincitore della 72a edizione del Festival di Sanremo, con “Brividi” cantata insieme a Blanco.

Dopo la sua partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “Tuta gold”, e dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e, come si diceva, nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco, Mahmood è fresco dell’uscita del suo nuovo album, “Nei letti degli altri”: un disco intimo e introspettivo, una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Nell’album, lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Con “Nei letti degli altri”, Mahmood presenta nuovi lati di sé e del suo modo di fare musica, raccontandosi sempre più in modo autentico. Con una narrativa empatica, che parla anche per immagini, il disco presenta un’estetica accurata e sfaccettata che va all’essenza delle cose, esaminando nel profondo le meravigliose – a volte crudeli – dinamiche delle relazioni, assieme a tutto ciò che esse smuovono.